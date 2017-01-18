TFF 1. Lig'in 18. haftasında 21 Ocak Cumartesi günü sahasında Altınordu'yu konuk edecek Giresunspor'un asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, rakipleri karşısında 3 puan alarak zirveye biraz daha yaklaşmak istediklerini söyledi.
Kazancıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta sonu konuk ettikleri Büyükşehir Gaziantepspor'u 2-1 mağlup ederek ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaptıklarını belirtti.
Play-off yarışından kopmama adına Gaziantep Büyükşehir Belediyespor karşısında alınan 3 puanın hayati önem taşıdığını vurgulayan Kazancıoğlu, "Rakibimiz karşısında alınan galibiyet bizim için 3 puandan çok daha fazla anlamlar taşıyor. Kaybetsek ya da berabere kalsaydık, zirve yarışında çok büyük darbe alacaktık. Elde ettiğimiz 3 puanla yeniden ilk 6 mücadelesi veren takımlar arasına girdik." diye konuştu.
Cumartesi günü sahalarında Altınordu ile karşılaşacaklarını, hedeflerinin de zorlu maçtan 3 puanla ayrılmak olduğunu dile getiren Kazancıoğlu, şunları kaydetti:
"Saha ve seyirci avantajımızı iyi kullanarak Altınordu karşısında 3 puana ulaşmayı amaçlıyoruz. Kazanmamız durumunda zirveye biraz daha yaklaşacağız. Tüm planlarımızı kazanmak üzerine yapıyoruz. Umarım her şey istediğimiz gibi gelişir ve gülen taraf biz oluruz."
Giresunspor Asbaşkanı Kazancıoğlu Açıklaması
TFF 1. Lig'in 18. haftasında 21 Ocak Cumartesi günü sahasında Altınordu'yu konuk edecek Giresunspor'un asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, rakipleri karşısında 3 puan alarak zirveye biraz daha yaklaşmak istediklerini söyledi.
TFF 1. Lig'in 18. haftasında 21 Ocak Cumartesi günü sahasında Altınordu'yu konuk edecek Giresunspor'un asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, rakipleri karşısında 3 puan alarak zirveye biraz daha yaklaşmak istediklerini söyledi.