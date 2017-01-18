Giresunspor Asbaşkanı Kazancıoğlu Açıklaması

TFF 1. Lig'in 18. haftasında 21 Ocak Cumartesi günü sahasında Altınordu'yu konuk edecek Giresunspor'un asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, rakipleri karşısında 3 puan alarak zirveye biraz daha yaklaşmak istediklerini söyledi.



Kazancıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta sonu konuk ettikleri Büyükşehir Gaziantepspor'u 2-1 mağlup ederek ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaptıklarını belirtti.



Play-off yarışından kopmama adına Gaziantep Büyükşehir Belediyespor karşısında alınan 3 puanın hayati önem taşıdığını vurgulayan Kazancıoğlu, "Rakibimiz karşısında alınan galibiyet bizim için 3 puandan çok daha fazla anlamlar taşıyor. Kaybetsek ya da berabere kalsaydık, zirve yarışında çok büyük darbe alacaktık. Elde ettiğimiz 3 puanla yeniden ilk 6 mücadelesi veren takımlar arasına girdik." diye konuştu.



Cumartesi günü sahalarında Altınordu ile karşılaşacaklarını, hedeflerinin de zorlu maçtan 3 puanla ayrılmak olduğunu dile getiren Kazancıoğlu, şunları kaydetti:



"Saha ve seyirci avantajımızı iyi kullanarak Altınordu karşısında 3 puana ulaşmayı amaçlıyoruz. Kazanmamız durumunda zirveye biraz daha yaklaşacağız. Tüm planlarımızı kazanmak üzerine yapıyoruz. Umarım her şey istediğimiz gibi gelişir ve gülen taraf biz oluruz."