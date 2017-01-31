Giresunspor Antrenmanlarına Kar Engeli

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Karadeniz'deki olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmalarını Antalya'da sürdürecek.

Giresunspor Antrenmanlarına Kar Engeli

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Karadeniz'deki olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmalarını Antalya'da sürdürecek.

Kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı yazılı açıklamada, kentte 4 gündür kar yağışının devam ettiğini belirtti.

Giresun'daki olumsuz çalışma şartlarından dolayı takımın Antalya'ya gittiğini kaydeden Bozbağ, "Çalışmalarımızı yaklaşık bir hafta boyunca Antalya'da sürdüreceğiz. Türkiye Kupası dolayısıyla verilen arada iyi bir şekilde çalışarak hedeflediğimiz noktaya ilerlemek amacındayız." ifadesini kullandı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası, Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Bozbağ, Türkiye Kupası, Ziraat Kupası, Giresunspor, Karadeniz, Türkiye, Giresun