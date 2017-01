Giresunspor-Altınordu: 1-0

STAT: Giresun Atatürk



HAKEMLER: Emre Malok(xxx), Ömer Tevfik Özkoç (xxx), Murat Temel (xxx)



GİRESUNSPOR: Eser (xx), Berkan (xx), Onur Demir (xx), Özgür Yılmaz (xx), Hüsamettin (xx), Panos Dimitriadis (xx), Dodo Andre (xx) (Dk. 68 Promise Isaac x), David Abwo (x) (Dk. 68 Dilaver xx), Recep (x), Volkan (x) (Dk. 78 Jones x), Özgür Can Özcan (xxx)



ALTINORDU: Erce (x), Uğur Aslan (x), Yusuf (x), Sinan (x), Yusuf (xx), Arif (xx), Oğulcan (xx), Barış (x) (Dk. 57 Fatih Aktay x), Serkan Göksu (x) (Dk. 79 Enis x), Abdulkadir (x), Erdoğan (x) (Dk. 85 Seydi )



GOL: Dk. 82 Özgür Can (Giresunspor)



SARI KARTLAR: Dk. 29 Panos, Dk.90+4 Dilaver (Giresunspor), Dk. 72 Erdoğan, Dk. 73 Oğulcan (Altınordu)



KIRMIZI KART: Dk. 90+4 Arif (Altınordu)



TFF 1. Lig'in 18'inci haftasında Giresunspor sahasında Altınordu'yu Özgür Can'ın tek golüyle 1-0 mağlup etti.



5'inci dakikada Berkan yaklaşık 30 metreden sert vurdu. Özgür Can'a çarpan top direğin birkaç metre üzerinden auta çıktı.



15'inci dakikada Arif orta alanda Panos'tan topu kapıp seri hareketlerle ceza sahasına girdi ve pasını Barış'a aktardı. Barış'ın sağ çaprazdan aşırma vuruşu direğin birkaç karış üzerinden dışarı çıktı.



18'inci dakikada Abwo ile başlayan Giresunspor atağında Berkan yakın kale direği önüne ortaladı. Savunmada Yusuf'un pası kısa düştü. Volkan vurmak için açı aradı ama istediğini yapamayınca top yan ağlarda kaldı.



23'üncü dakikada Berkan'ın sağdan ve yerden ortasına Recep kafayla vurdu top Erce'den geri geldi. Tekrar Recep vurdu bu kez Erce topu kontrol etmeyi başardı.



39'uncu dakikada Giresunspor atağında ceza sahası içerisinde oluşan karambolde topa en son vuran isim Abwo idi. Erce yattı uzandı ve topu kornere çeldi.



Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



47'nci dakikada Recep, Özgür paslaşmasında topa en son vuran isim Dodo'ydu. Ancak Dodo'nun sert şutu az farkla yandan auta çıktı.



71'inci dakikada savunmasına yardıma gelen Dilaver ceza sahası içerisinde Fatih'i düşürdü. Hakem pozisyonu devam ettirdi.



82'nci dakikada sağ kanatta Berkan, Dilaver paslaşmasında Dilaver yerden penaltı noktasına iyi bir orta gönderdi. Özgür Can hem rakibine hem de Erce'ye rağmen topa çok iyi vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-0.



89'uncu dakikada Dilaver zor pozisyonda Recep'i pozisyona soktu. Recep istediği vuruşu yapamadı.



90+4'üncü dakikada Jones'i düşüren Arif direk kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



Maç da Giresunspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



