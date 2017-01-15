Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan Açıklaması

GİRESUN (İHA) – Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, "2014 yılında yaklaşık 6 dolardan işlem gören bir kilogram fındık şu anda 3 dolardan işlem görüyor" dedi.



Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, serbest piyasada 12 lira bandında işlem gören fındık fiyatının 2014 yılında yaşanan zirai don afeti sonrası oluşan fiyat seviyesinde olduğunu söyledi. Fındık fiyatının dolar bazında gerilediğine dikkat çeken Karan, "2014 yılında yaklaşık 6 dolardan işlem gören bir kilogram fındık şu anda 3 dolardan işlem görüyor. Son iki yılda fındık fiyatı 3 dolar kayıp yaşadı. Dolar kuru yükselirken fındık fiyatları ise hala yerinde saymaktadır" dedi.



Fındık ihracatçıları birliği, fındık tanıtım grubu ve ulusa fındık konseyini eleştiren Karan, "Fındığı pahalı satmıyorum diyenler nerede? Sadece yüksek rekolte ve pahalı fiyatı bahane edenler, işte size tarihin en düşük rekoltesi ve fiyatı satında samimiyetinizi görelim. Fiyat sizin istediğiniz seviyeden alınıp satılmakta. Savunduğunuz serbest piyasa koşulları sizin lehinizde işlemekte. Meydan boş fındık fiyatıyla istediğiniz gibi oynuyorsunuz. Akşamdan sabaha fiyatları indirip, kaldırıyorsunuz. Eğer gerçekten samimi ve üretici dostuysanız üreticinin ürünü satın ki, hem üretici kazansın hem de ülke ekonomisine daha fazla döviz girdisi sağlansın. Açıklamalarınızda neredeyse dünyanın dört bir tarafına fındık ihraç ediyor ve fındık yediriyorsunuz, Türkiye adına gerçekten onur verici bir tablo, gelin tabloyu daha da artırarak taçlandırın" ifadelerini kullandı.



Fındığı Ziraat Odalarından başkasının gündeme getirmediğini savunan Karan sözlerine şöyle devam etti:



"Giresun olarak bizim tek ürünümüz ve gündemimiz fındık ancak ziraat odalarının dışında hiç kimsenin fındıkla ilgili bir gündemi yok. Bunu ifade etmekten son derece üzüntü duymamıza rağmen beyan etmek zorundayız. Fındık ve fındık üreticisini kaderiyle baş başa bırakanlara şunları hatırlatmak isteriz; fındık bizim için hayat, bir yaşam tarzı, geçim kaynağı, gençlerimizin, gelinlik kızlarımızın düğünü, çocuklarımızın eğitim-öğretimi demektir. Fındık yoksa bunların hiç biri yok demektir. Fındık ve fındık üreticisini gündeminden çıkaranlar bunu çok iyi bilmelidir ve buna göre hareket etmelidir. Biz elimizden geldiği, sesimizin çıktığı kadar üreticimizin hakkını savunmaya devam edeceğiz ama bu mücadelede siyasetçisinden sivil toplum kuruluşlarına kadar fındıkla iştigal herkes üzerine düşen görevi yerine getirmelidir" diye konuştu. - GİRESUN