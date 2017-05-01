Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan Açıklaması

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin kendilerine, fındıkta alan bazlı gelir desteğinin süreceğini söylediğini belirtti.



Karan yaptığı yazılı açıklamada, Ankara'da gerçekleştirilen 2. Giresun Tanıtım Günlerinde, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ile görüştüklerini ifade etti.



Canikli'nin kendilerine müjdeli haberler verdiğini bildiren Karan, şunları kaydetti:



"Başbakan Yardımcımız Nurettin Canikli ile yaptığımız görüşmede, kendileri fındıkta alan bazlı gelir desteğinin süreceğini, fındık alımına devam eden Toprak Mahsulleri Ofisinin ise tekelleşmeye karşı ihtiyaç duyulduğunda anında devrede olacağını ifade etti. Bu iki önemli müjde için Sayın Başbakan Yardımcımız Canikli'ye üreticilerimiz adına teşekkür ederiz."