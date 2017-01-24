Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan Açıklaması

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, FİSKOBİRLİK'in güçlenmesi ve büyümesi için kuruma gereken tüm desteğin sağlanmasını istedi.



Karan, yaptığı yazılı açıklamada, birliğin genel müdürlüğü ile entegre fındık işleme tesisinin Batı Karadeniz'e taşınacağı yönünde duyumlar aldıklarını belirtti.



Birliğin ve tesisin Giresun'da ciddi iş istihdamı sağladığına işaret eden Karan, "İlimizde işsizliğe çare ararken elimizdeki en büyük sanayi kuruluşu ve tek genel müdürlük batı bölgesine gitmek üzere. Bunun vebali hepimizi yakar, kül eder. Bir an önce iktidarı, muhalefeti tüm siyasiler ve sivil toplum kuruluşları, FİSKOBİRLİK ve fındık üreticisini hatırlamalı. Gündemleri fındık ve FİSKOBİRLİK olmalıdır. Aksi takdirde iş işten geçtikten sonra ahlayıp vahlamanın bir anlamı kalmayacaktır. Gün elimizdeki değerleri koruma ve sahip çıkma günüdür." ifadelerini kullandı.



Karan, birliğin güçlenmesi ve büyümesi için gereken tüm desteğin sağlanması gerektiğini belirtti.



Fındık üreticilerine tarım sigortası uyarısında bulunan Karan, üreticilerin don, dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, sel ve su baskını gibi doğal afetlere karşı mutlaka devlet destekli tarım sigortası yaptırması gerektiğini vurguladı.



Karan, fındıkta don teminat priminin üçte ikisinin devlet tarafından karşılandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Geçtiğimiz yıllarda özellikle zirai don afeti başta olmak üzere dolu ve fırtına fındıkta büyük hasarlara neden oldu. Devlet destekli tarım sigortası yaptıran üreticilerimiz hasarların karşılığını alırken, sigorta yaptırmayan üreticilerimiz büyük mağduriyet yaşadı. Olası bir doğal afete karşı üreticilerimiz ürünlerini güvence altına almaları kendi menfaatlerine olacaktır."



Hava şartlarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini, bunun da fındık için risk oluşturduğunu savunan Karan, "Şu anda bahçelerimizde fındığın ilk nişanesi olan karanfiller açmış durumda. Hava konuşları ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte. Önümüzdeki şubat ve mart ayı fındık için en riskli aylar. Bugünden ürünümüzü güvence altına alırsak rahat bir dönem geçirmiş oluruz." değerlendirmesinde bulundu.



Karan, tarım sigortası için son poliçe başvuru tarihinin 5 Mart olduğunu bildirdi.