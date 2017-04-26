Giresun - Yüzme Havuzu Binasının Çatısından Düşen Işçi Yaralandı

Yüzme havuzu binasının çatısından düşen işçi yaralandı



GİRESUN'da tadilat çalışmaları sırasında olimpik yüzme havuzu binasının çatısından düşen işçi 43 yaşındaki Ümmet Kara, yaralandı.



Olay, dün saat 17.30 sıralarında Hacı Siyam Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık bir aydır tadilat çalışması süren olimpik yüzme havuzu binasının çatısında demir korkulukları kesmeye çalışan işçilerden Ümmet Kara, yaklaşık 6 metre yükseklikten aşağı düştü. Kestiği demirin altında kalan Ümmet Kara, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Giresun Prof.Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Kara, tedaviye alındı. Ümmet Kara'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.