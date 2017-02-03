Giresun Valisi Hasan Karahan Melikgazi İletişim Merkezinde

Giresun Valisi Hasan Karahan, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret ederek, belediye çalışmaları ve Melikgazi İletişim Merkezini gezerek görevleri, uygulaması ve çalışma tekniği hakkında bilgiler aldı.



Melikgazi Belediye çalışmaların çeşitli gezi ve mesleki toplantılar dolayısıyla bilgi sahibi olduğunu ve bu neden ile Melikgazi çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Giresun Valisi Hasan Karahan, yeni hizmete sunulan Melikgazi İletişim Merkezinin iyi bir örnek olduğunu çünkü kurumlarda iletişim ve halkla ilişkilerin önem arz ettiğini söyledi.



Kamu kurum ve kuruluşların da iletişim kopukluğunun başarısızlığa sonuç itibari ile hizmetin eziyete dönüşeceğini ifade eden Giresun Valisi Hasan Karahan, "Melikgazi Belediyesinin hemşehrileri ile iç içe olmuş ve günün getirdiği teknolojik gelişmeler ile de bunu daha da güçlendirmiştir. Bundan dolayı Başkan Memduh Büyükkılıç'ı ve ekibini kutluyorum." dedi. - KAYSERİ