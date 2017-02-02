Giresun'un Havadan Çekilen Kar Görüntüleri Hayran Bırakıyor

Doğu Karadeniz'de hafta itibariyle etkili olan kar yağışı kimi zaman çileye dönüşse de ortaya çıkardığı görüntüler, insanları kendine hayran bıraktı.



Giresun'da 50 ila 60 santimetreye kadar ulaşan kar kalınlığı Giresun'un dört bir yanını beyaza boyarken, havadan çekilen kar görüntüleri ise harika bir görsel şova dönüştü. Giresun Belediyesi tarafından hazırlanan ve drone yardımıyla çekilen "Giresun'da Kış 2017" klibi izleyenleri adeta büyülüyor. - GİRESUN