Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Günaydın Açıklaması

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Fikret Günaydın, Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu olan meslek sayısının 2017 yılı içerisinde 107'ye, bir kaç sene içinde de 600'e çıkacağını bildirdi.



Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Günaydın, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'deki işsizlik sorununun gerekçeleri arasında niteliksizlik yer aldığını kaydetti.



Niteliksiz iş gücünün bugün gençleri işsiz, işletmeleri de kapasite düşüklüğüne yönelttiğini aktaran Günaydın, "2016 TÜİK verilerine göre 2015 kıyaslaması çerçevesinde lisans mezunu istihdam oranı yüzde 0,9 lere gerilerken, ilkokul mezunu işgücünde ise istihdam oranı yüzde 0,9 artmıştır. Bu ciddi farkın tek genel geçer kabulünün temelinde nitelik sahibi olmak vardır." ifadesini kullandı.



Bu çerçevede Mesleki Yeterlilik Belgesine daha çok önem verdiklerini vurgulayan Günaydın, şöyle devam etti:



"Giresun Ticaret ve Sanayi Odası olarak, mevcut çalışanlar kadar iş arayan gençlerin de bir meslek sahibi olmasına vesile olmanın mücadelesini veriyoruz. Bu bakımdan günümüzde zorunlu hale gelen ve önümüzdeki dönemlerde daha da çok önem kazanacak Mesleki Yeterlilik Belgesi, bir işin veya mesleğin ana kriteri durumundadır. Bugün 48 mesleği kapsayan, 2017 yılı içerisinde 107 mesleğe çıkacak olan Mesleki Yeterlilik Belgesi, birkaç sene içinde 600 mesleği kapsayacaktır."



Oda olarak inşaat alanı yoğunluklu yürüttükleri Mesleki Yeterlilik Belgesi çalışmalarında, ustalık ve kalfalık düzeyinde kabul edilen inşaat işçiliği alanında sınav açtıklarını aktaran Günaydın, "Yoğun talepler doğrultusunda mayıs ayı içinde açılacak olan Mesleki Yeterlilik Belgesi inşaat işçiliği alanı sınavlarına katılmak isteyen vatandaşlarımız ve odamıza kayıtlı müteahhitlerimizin konuya hassasiyet göstereceğini ümit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Günaydın, Giresun'da 2016 yılı ve 2017 yılının ilk üç aylık diliminde yapılan 10 sınavda 350 kişinin Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmek adına sınava girdiği bilgisini vererek, şu ifadeleri kullandı:



"Bugün ülke genelinde Mesleki Yeterlilik Belgesi alanında en üst seviyelerde yer alan Giresun Ticaret ve Sanayi Odası, mevcut çalışanların belgelendirme süreçleri kadar niteliksiz işsizlerimizin iş sahibi olabilmesi adına da çalışmaktadır. Giresun Ticaret ve Sanayi Odası, inşaat alanı kadar metal ürünleri, kaynak, asansör bakım onarım ve CNC operatörü alanlarında da sınavlarına programlar çerçevesinde devam etmektedir."