Giresun Şehit Uzman Çavuş Doruk, Memleketi Alucra'da

Şehit Uzman Çavuş Doruk, memleketi Alucra'da



FIRAT Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Emre Doruk'un cenazesi memleketi Giresun'un Alucra ilçesine getirildi.



Gaziantep'teki törenin ardından askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirilen şehit Doruk'un cenazesi, Giresun'un Alucra ilçesine gitmek üzere yola çıktı. Yaklaşık 200 kilometrelik yolu konvoy eşliğinde 4 saatte katederek Alucra İlçesi 'ne ulaşan şehit naaşı Devlet Hastanesi morguna konuldu. 5 kardeşin en küçüğü olan şehit Piyade Uzman Çavuş Emre Doruk'un annesi Havva ve babası Hasan Doruk'un çok üzgün oldukları gözlendi. İlçe merkezinde de, binaların, işyerlerinin ve araçların Türk bayrakları ile donatıldığı gözlendi.



Şehit Uzman Çavuş Emre Doruk, Alucra Merkez Büyük Cami'de yarın düzenlenecek törenin ardından Akçiçek Köyü'ndeki aile mezarlığında toprağa verilecek.



Görüntü sıralaması



Şehit naaşının getirilişi



Babanın görüntüsü



Detaylar



KJ: Haber-Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU DHA



(Tür: Yurt)