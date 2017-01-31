Giresun Montunu Köpeğin Üzerine Örten Işçiye Takdir Belgesi, Altın ve Yeni Mont

Montunu köpeğin üzerine örten işçiye takdir belgesi, altın ve yeni mont



GİRESUN'da giydiği montu sokakta üşüyen köpeğin üzerine örten ve görüntüleri güvenlik kameralarına yansıyan Giresun Belediyesi işçisi Bülent Kalpakçıoğlu'na ödül geldi. Kalpakçıoğlu'na teşekkür eden, takdir belgesi vererek altınla ödüllendiren Başkanı Aksu, ayrıca yeni bir mont hediye etti.



Olay Aksu Mahallesi'nde bir apartman sakininin, dairelerin önünden ayakkabıların çalınması sonrasında hırsızları bulmak için güvenlik kamerası görüntülerini incelemesiyle ortaya çıktı. Sokağın karşısındaki apartmanın önünde soğuk havada aç kalan ve üşüyen köpeği önce seven bir kişinin yemek vermesi, ardından da üzerindeki montu üstüne örttükten sonra oradan ayrılması güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.



Bu kişinin belediye işçisi Bülent Kalpakçıoğlu olduğunun ortaya çıkması, ardından da ilginç görüntülerin kısa sürede yayılması sonrasında işçiyi yanına çağıran Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, gurur duyacakları bir olaya şahit olduklarını söyledi. Göreve geldiklerinde ilk yaptıkları işlerden birinin hayvan barınağını iyileştirmek olduğunu hatırlatan Başkan Aksu, 'Doğada yaşayan hayvanlar ne kadar özgürse, insanlarında o kadar özgür olduğunu düşünüyoruz. Dün akşam gurur duyacağımız bir olaya şahit olduk. Arkadaşlarımız bizim de talimatımız ile sokak hayvanlarının yem verip, üzerlerine battaniye örterek kış günlerinde üşümemelerini, aç kalmamalarını sağlıyor. Bülent arkadaşımız da o ekibin içinde çalışmalara katkı veriyordu. Battaniye yeterli olmayınca üşüyen köpeğe yiyeceğini verdikten sonra montunu çıkarıp üstünü örterek insanlık dersi verdi. Belediyemizin anlayışı ve ortak paydası olan bu gibi durumlar için kendisini kutluyorum ve teşekkür ediyorum. Hayvanlarımızı, insanlarımızı, şehrimizi seviyoruz. Şehrimizin bir parçası olan tüm canlıların da bu soğuk günlerde yaşamlarını idame ettirmeye çalışıyoruz. Bülent arkadaşımız gibi tüm çalışanlarımız ve halkımız bu duyarlılık içindedirö dedi.



Belediye Başkanı Kerim Aksu'nun takdir belgesi ve altın verdiği, yeni bir mont hediye ettiği Bülent Kalpakçıoğlu da olayla ilgili olarak şunları söyledi: "İlimiz son günlerde yoğun kar yağışı altındaydı. Belediye Başkanımızın talimatları doğrultusunda sokak hayvanları için yem, barınma ve battaniye desteği çalışmalarında bulunduk. Sokakta gördüğüm bir köpek üşüyordu ancak battaniye kalmamıştı. Yemi verdikten sonra gözlerime bakınca içimden montu üzerine örtmek geldi. Altı üstü bir mont. Hiç tereddüt etmedim. Bunları herkesin yapması lazım. Onların da canı var. Yemeğe, ısınmaya, barınmaya ihtiyaçları var. Herkesin bu konuda duyarlı olmasını istiyorum. Bunlar bizim temel insanlık görevimizdir.ö