Giresun Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Giresun merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında 24 polis gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 9 polisten 8'i tutuklandı.



Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana sürdürülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma çerçevesinde 17 Ocak tarihinde Giresun, Trabzon, Ordu, İstanbul, Ankara, Kayseri, Samsun ve Erzurum'da eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 24 polisten 9'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Giresun Adliyesine sevk edilen 9 polisten 8'i çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Bir polis ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Gözaltında bulunan diğer polislerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.