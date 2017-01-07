Giresun'dan Üç Kıtaya "Fındık Kıran" İhracatı

ATAKAN ÇITLAK - Giresun'da bir firma tarafından geliştirilen fındık ve bademlerin yeşil dış kabuğunu ayıklama, ev tipi fındık, badem ve ceviz kırma makineleri ABD, Avrupa ve Kuzey Afrika ülkelerine ihraç ediliyor.



Batlama Küçük Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren firma, 55 yıldır kendi geliştirdiği fındık ve badem ayıklama makinelerinin yanı sıra ev tipi fındık, badem ve ceviz kırma makineleri üretimi yapıyor.



Son yıllarda araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucu ürün çeşitliliğini artıran firma, imal ettiği makineleri ABD başta olmak üzere Romanya, Gürcistan, Moldova, Hollanda, İspanya, Azerbaycan, ABD, Cezayir ve Bulgaristan olmak üzere 10 ülkeye gönderirken, önümüzdeki günlerde Fas'a ihracat yapmaya hazırlanıyor.



Firma yöneticisi Orhan Sarımehmetoğlu, AA muhabirine, 1961 yılında firmanın babası Ali Naci Sarımehmetoğlu tarafından kurulduğunu söyledi.



İlk dönemlerde sadece fındığın yeşil kabuğunun ayıklama makinesi imalatı yaptıklarını ancak ilerleyen süreçte badem ayıklama, ev tipi fındık, badem ve ceviz kırma makineleri üretimi de gerçekleştirdiklerini ifade eden Sarımehmetoğlu, "Asıl üretim alanımız bölgede patoz olarak nitelendirilen fındık ayıklama makinesi. 1972 yılından bu yana çalışmalarına başladığımız fındık ürünü için makine imalatını sürdürüyoruz. Fındığın ardından badem ayıklama makinesi üretimine başladık. Son yıllarda da tamamen bizim tasarımımız olan ev tipi fındık, badem ve ceviz kırma makinelerini ürünlerimiz arasına kattık." dedi.



Evlerde çok rahatlıkla kullanılabilecek ve portatif olan fındık, badem ve ceviz kırma makinelerini ilk kez kendi firmalarınca tasarlandığını, her geçen yıl da çalışmaları sonucu geliştirdiklerini aktaran Sarımehmetoğlu, ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla bir kaç yıl önce arayışlar içerisine girdiklerini vurguladı.



Sarımehmetoğlu, "Fındık ve bademlerin yeşil kabuklarını ayırmakta kullanılan makineleri küçültüp ev ortamlarında da kullanımını sağlayabilir miyiz?' düşüncesinden hareket ederek, çalışmaları başlattıklarını, uzun süren araştırmalar sonucu elektrikle çalışan fındık, badem ve ceviz kırma makinelerini gelişip ve üretimine başladıklarını dile getirdi.



10 ülkeye ihracat yapılıyor



Ayıklama ve kırma makinelerinin büyük ilgi gördüğünü, yurt içi kadar yurt dışından da talepler aldıklarını belirten Sarımehmetoğlu, halen 10 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi.



Sarımehmetoğlu, önümüzdeki günlerde ihracat yapılan ülkeler arasına Fas'ın da ekleneceğini belirterek, "Gerek ayıklama olsun, gerekse de kırma makinelerimiz büyük ilgi gördü. Özellikle kırma makineleri evlerde kadınların işlerini oldukça kolaylaştırıyor. Türkiye'nin değişik illerinden talepler alıyoruz. Gelen siparişler üzerine bu bölgelere ürünlerimizi gönderiyoruz. Türkiye kadar yurt dışından da ciddi talepler alıyoruz." diye konuştu.



Hedef ihracatı artırmak



Önümüzdeki yıllarda üretim ve ihracat miktarını artırmayı hedeflediklerinin altını çizen Sarımehmetoğlu, şunları kaydetti:



"İmalat yerimiz ve olanaklarımız kısıtlı. O nedenle gelen siparişlerin tamamına cevap verme şansımız yok maalesef. Yılda binin üzerinde ev tipi fındık, badem ve ceviz kırma makinesi imalatı yapabiliyoruz. Firma olarak hedefimiz; üretim miktarımızı artırmak. Bununla ilgili planlamalarımızı yapıyoruz. Kısa zaman içerisinde üretim sayımızı bir kaç kata çıkararak ihracatımızı artırmayı hedefliyoruz."



Sarımehmetoğlu, Giresun'dan dünyanın bir çok ülkesine ihracat gerçekleştirmek kendileri için büyük mutluluk olduğunu sözlerine ekledi.