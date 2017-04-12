Giresun'daki Zirai Araziler Suya Doyacak

Devlet Su İşleri'nin (DSİ), Doğu Karadeniz Gelişim Projesi (DOKAP) kapsamında bulunan Giresun'un Şebinkarahisar ilçesindeki Dönençay Barajı'nda depolanacak su ile 7 bin 20 dekar zirai arazinin sulanacağı belirtildi.



DSİ'den yapılan açıklamaya göre, DSİ Genel Müdürü Murat Acu, Doğu Karadeniz Gelişim Projesi (DOKAP) kapsamındaki Giresun'da, tamamlanan ve tamamlanacak projeler ile 2003-2019 yılları arasında 66 bin 290 dekar zirai alanın sulamaya açılması, bu alanlardan 43 milyon 275 bin lira yıllık zirai gelir elde edilmesi, 150 yerleşim yerinin ve 17 bin 910 dekar arazinin taşkınlardan korunmasının hedeflendiğini ifade etti.



Bu kapsamda çalışmaları hızla devam eden Dönençay Barajı projesinde sona yaklaşıldığını kaydeden Acu, barajın temelden yüksekliğinin 50 metre, su biriktirme hacminin ise 1,82 milyon metreküp olduğunu aktardı. Acu, barajda depolanacak su ile 7 bin 20 dekar zirai arazinin sulanacağını bildirdi.



Genel Müdür Acu açıklamada projeyle ilgili şu bilgileri verdi:



"Projede dolu savak beton imalatlarında ve gövde dolgusunda çalışmalar devam etmektedir. Tesis kısa bir zamanda tamamlanarak işletmeye alınacak. Proje tamamlandığında, 2017 birim fiyatları ile dekar başına 540 lira gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 3,8 milyon lira katkı sağlanacak. Proje ile bölgede sulu tarıma geçilmesiyle ürün çeşit ve deseninde artış olacak. Gelir artışının bölge insanın ekonomik kalkınmasına katkıda bulunması hedeflenmektedir."