Giresun'daki Uyuşturucu Operasyonu

Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.



Emniyet Müdürlüğünce 31 Aralık'ta Özel Harekat polislerinin de katılımı ile "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Giresun Adliyesine sevk edildi.



Mahkemeye çıkarılan 7 şüpheliden 3'ü "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" iddisıyla tutuklandı.



Dört kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.