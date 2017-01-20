Giresun'daki Jandarma Karakoluna Yönelik Saldırı

Giresun Merkez Çaldağ Jandarma Karakoluna yönelik 6 Mayıs 2016'da düzenlenen saldırıyı düzenlediği tespit edilen 4 teröristten 3'ünün değişik tarihlerde etkisiz hale getirildiği, birinin yaralı ele geçirildiği bildirildi.



Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, Çaldağ Jandarma Karakolu'na 6 Mayıs 2016'da bölücü terör örgütü mensuplarınca uzun namlulu silah ve roketatarlarla saldırı düzenlendiğini, olayda karakol komutanı Jandarma Başçavuş Zafer Çalışkan'ın şehit olduğunu anımsattı.



Soruşturma kapsamında Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı ile ortak çalışma yürütüldüğünü ifade eden Kaya, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 4 teröristten 3'ünün etkisiz hale getirildiğini belirtti.



Bir teröristin de yakalandığını bildiren Kaya, şunları kaydetti:



"Jandarma Bölge Komutanlığı, Ordu, Sivas ve Giresun il emniyet müdürlükleri ve il jandarma komutanlıklarının özverili çalışmaları sonucunda, saldırıyı roketatar kullanmak suretiyle gerçekleştiren 'Delil' kod adlı Çağdaş Hasdemir 18 Ağustos 2016, eylemi planlayan ve kalaşnikof kullanan 'Çektar' kod adlı Ali Fırat Yaşar, saldırıda yer alan ve kalaşnikof kullanan 'Celal' kod adlı Özgür Cihan 29 Eylül 2016'da ölü ele geçirilmişlerdir. Saldırıda aktif rol alan ve kalaşnikof kullanan 'Şiyar' kod adlı Hamdullah Zengin 19 Ekim 2016'da silahıyla yaralı ele geçirilmiştir. Zanlı tutuklanarak Giresun E Tipi Cezaevine alınmıştır."



Kaya, bugüne kadar soruşturmanın devam etmesi nedeniyle kamuoyuna bilgi verilmediğine işaret ederek, "Bölgemizde görev yapan tüm kamu çalışanlarıyla terör örgütü PKK'nın Karadeniz yapılanma ve varlığını koruma yönündeki eylemlerine yönelik adli soruşturmalar titizlikle yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.