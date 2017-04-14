Giresun'daki Fetö/pdy Soruşturmaları

Giresun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında 403 kişinin tutuklu olduğu bildirildi.



Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, başsavcılıkça başlatılan soruşturmalarda bugüne kadar bin 360 kişi hakkında adli işlem yapıldığını ifade etti.





FETÖ/PDY üyeliği, yöneticiliği ile "6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a Muhalefet" suçlarından halen 403 şüphelinin tutuklu olduğunu kaydeden Kaya, cezaevinden tahliye edilen 67 kişi ile 341 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı uygulandığını vurguladı.





Ozan Kaya, açıklamasında, soruşturma çerçevesinde 58 kişi hakkında ise yakalama kararı bulunduğunu, halen 2 kişinin gözaltında tutulduğunu, soruşturmaların gizlilik içerisinde yürütüldüğünü kaydetti.