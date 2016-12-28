Türk Kızılayı Giresun Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Bülent Karadeniz, 5-9 Ocak tarihleri arasında 15 Temmuz kahramanları anısına "Vatan Sana Kanım Feda" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenleyeceklerini söyledi.



Karadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Türkiye genelinde gerçekleştirilen kampanyanın Giresun'da da organize edilmesi için bir süredir çalışma yürüttüklerini belirtti.



Giresun Valisi Hasan Karahan ile görüşerek kampanyaya destek aldıklarını ifade eden Karadeniz, "Giresun Valiliğimizin himayesinde 5-9 Ocak tarihleri arasında Giresun'da 'Vatan Sana Kanım Feda' kampanyası düzenleyeceğiz. Kampanyada 4 gün boyunca halkımızdan kan bağışları kabul edeceğiz." dedi.



Karadeniz, Giresun halkından kampanyaya destek olmalarını istedi.