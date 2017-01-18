Giresun'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Giresun'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Yağlıdere istikametinden Espiye istikametine gitmekte olan ve sürücüsü tespit edilemeyen 28 EE 953 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aşırı sürat ve yolun kaygan olmasından dolayı fındık bahçesine uçtu. Kazada araçta bulunan Habib K. Kenan K. Mehmet K. Samet Ö. ve İsa C. Yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen 112 ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Jandarma kazayla ilgi soruşturma başlattı. - GİRESUN