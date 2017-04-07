Giresun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Giresun'un Bulancak ilçesinde dereye uçan araçta sıkışan 3 kişiden 1'i hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Güzelyut köyünde imam olarak görev yapan oğlu Mehmet Engin'i ziyaretten dönen baba Burhan Engin, Pazarsuyu köprüsüne geldiği sırada aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek, dereye uçtu. Olay yerine gelen Bulancak Belediyesi ve Giresun Belediyesi itfaiye ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) araçtaki şahısları dereden çıkardı. Kazada, baba Burhan Engin olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan anne Türkan Engin ağır, dede Ömer Damar da hafif şekilde yaralandı. Ambulanslara alınan yaralılar ilk önce Bulancak Devlet Hastanesine sevk edilirken, durumu ağır olan anne Türkan Engin ilk tedavisinin ardından Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Ailenin, imam olarak görev yapan oğlu Mehmet Engin'i ziyaret için Siirt'ten Giresun'a geldiği, kazada hayatını kaybeden baba Burhan Engin'in Siirt Pervari Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı olduğu öğrenildi. - GİRESUN