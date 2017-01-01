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Giresun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Giresun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Giresun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Hakan Çakır idaresindeki 28 TD 273 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Doğancı köyü mevkisinde refüje çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan Beytullah Çakır olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Çakır ise Tirebolu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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