Giresun'da Oy Verme İşlemi Sürüyor

CUMHURBAŞKANLIĞI hükümet sistemini öngören anayasa değişikliği için Giresun'da oy verme işlemi sürüyor.



Giresunlu seçmenler, oy kullanma bölgelerinde saat 07.00'den itibaren sandık başına giderek oylarını kullanmaya başladı. Vatandaşların halk oylamasına yoğun ilgi gösterdiği kentte güvenlik güçlerinin de geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıkları gözlendi.



- Giresun