Giresun'da Olimpik Yüzme Havuzu İnşaatında Çatıdan Düşen İşçi Yaralandı

Giresun Olimpik Yüzme Havuzu inşaatında çatıdan düşen bir işçi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Giresun Olimpik Yüzme Havuzu'nda yapılan tadilat çalışmasında çatıda çalışan bir işçi bir anlık dikkatsizlik sonucu düştü. Düşmesi ile birlikte çatıdan işçinin üzerine çatı parçaları da düşerken, düşen parçaların altında kalan işçi, inşaatta çalışan diğer işçiler tarafından yaralı olarak kurtarıldı. İnşaat alanından görüntü almaya çalışan gazetecilere ise inşaatta çalışanlar tarafından tepki gösterilerek görüntü alması engellenmeye çalışıldı. Giresun Olimpik Yüzme Havuzu bir süre önce tadilata gireceği için kapatılmıştı. - GİRESUN