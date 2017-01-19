Giresun'da Okul Geçidi Trafiğini Öğrenciler Denetleyecek

Giresun Emniyet Müdürlüğünce okul geçidinde görevli olmaya hak kazanan öğretmen ve öğrencilere kimliklerini dağıttı.



Cumhuriyet Ortaokulunda düzenlenen törende konuşan Emniyet Müdürü Uğur Öztürk, öğretmen ve öğrencilere görevinde başarı diledi.



Emniyet Müdürü Öztürk, öğretmen ve öğrencilerin önemli bir görev üstlendiklerine dikkat çekerek, "Sizler daha önce yol kullanıcısı, ya da araçlarda yolcu olarak bulunuyordunuz. Bugün size verilen kimliklerle birlikte trafikte sorumluluk aldınız. Bu sorumluluğu yerine getirmeniz göreviniz. Bu sorumlulukla hareket edersek hem topluma trafik bilincini aşılamış oluruz, hem de trafiğin kişinin kendisinde başladığını göstermiş olacaksınız." dedi.



Konuşmasının ardından Öztürk öğretmen ve öğrencilere hazırlanan kimliklerini teslim etti.