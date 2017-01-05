Giresun'da "Mesleki Yeterlilik Belgesi" Kurslarına Yoğun İlgi

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Halilbeyoğlu, "Türkiye genelinde tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışan yaklaşık 15 milyonu aşkın insanı ilgilendiren uygulamada GTSO bölgesinde açık ara önde sınav gerçekleştirmesine ilaveten, ülke genelinde de en fazla talep toplayan il konumundadır" dedi.



Halilbeyoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tehlikeli ve çok tehlikeli 40 meslek grubunda çalışanların "Mesleki Yeterlilik Belgesi" alma zorunluluğunun bulunduğunu anımsattı.



GTSO olarak, oda üyeleri ile bu meslek gruplarında çalışanların mağduriyet yaşamaması amacıyla yeterlilik belgesi kursları açtıklarını ifade eden Halilbeyoğlu, kurslara yoğun ilginin olduğunu belirtti.



Bugüne kadar 2 bin 500 kişinin kurslara katılım için başvurduğunu kaydeden Halilbeyoğlu,"Bu rakam ile Türkiye'de en fazla talep toplayan il konumundayız. Yeni talepler de gelmeye devam ediyor. GTSO olarak bugüne kadar düzenlediğimiz kurslar sayesinde 375 kişi kurslarımızı tamamladı ve belge aldı" dedi.



Halilbeyoğlu, halen 51 kişinin katılımı ile açılan bir kursun devam ettiğini, 2017 yılı içerisinde yeni kursların düzenlenmesi için planlamaların devam ettiğini kaydederek, şöyle konuştu:



"Türkiye genelinde tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışan yaklaşık 15 milyonu aşkın insanı ilgilendiren uygulamada GTSO bölgesinde açık ara önde sınav gerçekleştirmesine ilaveten, ülke genelinde de en fazla talep toplayan il konumundadır. İnşaat grubunda ahşap kalıpçılık ağırlıklı yapılan sınavlar bundan böyle sıvacı, ısı yalıtım,seramik karo kaplama gibi meslek dallarında da bu yıl içinde devam edecek. Önümüzdeki haftadan itibaren de kaynak ve metal saç işleme mesleklerinde sınav açılacaktır"



Belgesiz personel çalıştıran firmalara kişi başı 500 lira idari para cezasının uygulanacağına işaret eden Halilbeyoğlu,"Yılbaşından itibaren inşaat grubu mesleklerinde zorunlu hale gelen mesleki yeterlilik belgesi olmadan çalışanlara SGK ceza uygulaması gerçekleştirecek. Kişi başı 500 lira olarak tespit edilen ceza uygulamasının işletmelere dönük olması münasebetiyle odamız üyelerinin mağduriyet yaşamaması adına çalışmalarımıza yoğunluk verdik. Mağduriyetlerin yaşanmaması için mutlaka bu kurslarımıza ilgi gösterilmeli" değerlendirmesinde bulundu.