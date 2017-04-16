Giresun'da Liseli Gençlerin Kız Kavgası Kanlı Bitti

Giresun'da liseli gençlerin kız kavgasında bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.



Edinilen bilgilere göre, Giresun'un Gedikkaya Mahallesi Güzideromancı Sokak üzerinde bir grup genç arasında kız arkadaş yüzünden kavga çıktı. Çıkan kavgada Hasan Can Bayram (16) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralanırken, kaldırıldığı Giresun Devlet Hastanesi'nde ise hayatını kaybetti.



Olay sonrasında olaya karışan aralarında kız öğrencilerinde bulunduğu bir çok öğrenci yakalanarak ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - GİRESUN