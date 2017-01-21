Giresun'da Karakol Saldırısının Faillerinden 3'ü Ölü, 1'i Yaralı Ele Geçirildi

Giresun Merkez Çaldağ Jandarma Karakoluna 6 Mayıs 2016'da gerçekleştirilen hain saldırıyı düzenlediği bildirilen teröristlerin etkisiz hale getirildiği bildirildi. 4 teröristten 3'ünün değişik tarihlerde öldürüldüğü, birinin ise yaralı ele geçirildiği açıklandı.



Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya tarafından yapılan yazılı açıklamada, Çaldağ Jandarma Karakolu'na 6 Mayıs 2016'da Aratepe mevkii bölgesinden ormanlık alan içerisinden PKK terör örgütü mensuplarınca uzun namlulu silah ve roketatarlarla saldırı düzenlendiği, olayda karakol komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Zafer Çalışkan'ın şehit olduğunu belirtildi.



Açıklamada, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı ile ortak çalışma yürütüldüğünü ifade eden Başsavcı Kaya, söz konusu saldırıya roketatar kullanmak suretiyle katılan Delil kod adlı Çağdaş Halisdemir'in 18 Ağustos 2016, saldırıyı planlayan ve kalaşnikof kullanan Çektar kod adlı Ali Fırat Yaşar, saldırıda yer alan ve kalaşnikof kullanan Celal kod adlı Özgür Cihan 29 Eylül 2016'da ölü ele geçirildiğini açıkladı. Aynı saldırıda aktif rol alan ve kalaşnikof kullanan Şiyar kod adlı Hamdullah Zengin ise 19 Ekim 2016'da silahıyla yaralı ele geçirilerek tedavisinin ardından tutuklanarak Giresun E Tipi Cezaevine konuldu.



Başsavcı Kaya, "Bölgemizde görev yapan tüm kamu çalışanlarıyla terör örgütü PKK'nın Karadeniz yapılanma ve varlığını koruma yönündeki eylemlerine yönelik adli soruşturmalar titizlikle yürütülmektedir" dedi. - GİRESUN