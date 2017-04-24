Giresun'da Kadın Filmleri Gösterimi Yapıldı

Filmmor Kadın Kooperatifi (Filmmor) ile Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi tarafından "15. Filmmor Uluslararası Gezici Kadın Filmleri Festivali" kapsamında ilçede etkinlik düzenlendi.



23-24 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlikte fakültede yedi film gösterimi gerçekleştirildi.



Filmmor Yöneticisi ve belgesel yönetmeni Melek Özman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Aç avuçlarını sesini yükselt, gel dirilt değiştir" sloganıyla "15. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali"nin 11 Mart-30 Nisan tarihleri arasında 7 şehirde gerçekleştirildiğini söyledi.



Özman, İstanbul, Bodrum, İzmir, Bursa'nın ardından Giresun'da etkinliğin organize edildiğini belirterek şunları aktardı:



"Buradan da Adana ve Mersin'e gideceğiz. Burada bu ilk yılımız olduğu için istediğimiz gibi sesimizi duyuramadık. Ama eminim bundan sonraki yıllarda çok daha iyi olacağına inanıyorum. Biz kadınların birbiriyle dayanışmaya, birbirinden ilham almaya, birlikte güçlenmeye ihtiyaçları var. Çünkü bize hep 'yapamazsın, edemezsin, kır dizini otur' denilmekte. Bütün bunların içinde kadınlarla festival kapsamında bir yerlerde buluşuyoruz. Kendimizi ifade etmek adına filmler yönetiyoruz, hem de başka kadınların kendilerini ifade edebilmeleri için ilham verebilecek bir çabayı 15 yıldır sürdürüyoruz. Umarım festivalin gezdiği her yerde bu ilhamı dolaştırıp yayabiliyoruzdur. Umarım Giresun'a kadar bu ilham ulaşır."