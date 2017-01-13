Giresun'da Gösteri ve Yürüyüş Güzergahları Yeniden Belirlendi

Giresun Valiliği tarafından, kentte gösteri ve yürüyüş yerleri ile güzergahlarının yeniden belirlendiği bildirildi.



Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, Vali Hasan Karahan başkanlığında gerçekleşen toplantıda Giresun'da toplantı ile gösteri yürüyüşlerinin yerleri ve güzergahlarının yeniden belirlediği aktarıldı.



Açıklamada, Osman Ağa Meydanı ve Yeniyol oto pazarı alanının miting alanı olarak kararlaştırıldığı, Debboy mevkisinin de toplanma bölgesi olmasının kararı alındığı belirtildi.



Yapılan değişikliklerin yapılan duyurudan itibaren 15 gün sonra geçerli olacağı bildirildi.