Giresun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2'si avukat 3 kişi tutuklandı.
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, gözaltındaki 2 avukat ile dün Mersin'de yakalanan il abla mütevelli heyetinde yeraldığı belirlenen bir kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 2'si avukat 3 kişi tutuklanarak, Giresun E Tipi Kapalı Cezaevi'ne kondu.
Tutuklanan avukatların daha önce gözaltına alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi.
Giresun'da Fetö Soruşturmasında 3 Kişi Tutuklandı
Giresun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2'si avukat 3 kişi tutuklandı.
Giresun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2'si avukat 3 kişi tutuklandı.
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