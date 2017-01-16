Giresun'da Fetö Soruşturmasında 3 Kişi Tutuklandı

Giresun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2'si avukat 3 kişi tutuklandı.



Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, gözaltındaki 2 avukat ile dün Mersin'de yakalanan il abla mütevelli heyetinde yeraldığı belirlenen bir kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 2'si avukat 3 kişi tutuklanarak, Giresun E Tipi Kapalı Cezaevi'ne kondu.



Tutuklanan avukatların daha önce gözaltına alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi.