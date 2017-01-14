Giresun'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranan bir kadın, yol uygulamasında gözaltına alındı.
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün "Giresun büyük bölge talebe mesulü" yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla M.C. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Yaklaşık 2 aydır aranan M.C, Giresun Merkez'e bağlı Erikliman Mahallesi'nde, polisin gerçekleştirdiği yol uygulamasındaki kimlik kontrolü sırasında gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğüne götürülen M.C'nin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Giresun'da Fetö Soruşturması
Giresun'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranan bir kadın, yol uygulamasında gözaltına alındı.
Giresun'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranan bir kadın, yol uygulamasında gözaltına alındı.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads