Giresun'da Fetö/pdy Soruşturması

Giresun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.



Giresun Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, "ByLock" kullananlara yönelik operasyonlar devam ediyor.



Son olarak daha önce meslekten ihraç edilen bir komiser ile iki kişi gözaltına alındı. Üç zanlı Giresun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.