Giresun'da Fetö/pdy'den 2 Avukata Gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Paralel Devlet Yapılanması (PDY) soruşturması kapsamında Giresun'da 2 avukat gözaltına alındı.



Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Giresun Barosuna bağlı Avukatlar N.Ö. ve H.C. hakkında gözaltı kararı verildi.



Avukatların ev ve iş yerlerinde arama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi polisleri, bazı materyallere el koydu.



Nergiz Özdemir'in kendi gibi avukat olan Serkan Özdemir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha evvel tutuklanarak cezaevine konulmuştu.



Diğer yandan Çorum'da yakalanan Giresun İl İmamı'nın da tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. - GİRESUN