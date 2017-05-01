Giresun'da Eski Damat Dehşeti: 1 Ölü 1 Yaralı

GİRESUN'un Tirebolu İlçesi'nde, 39 yaşındaki Cemil Sakal ile akrabası ve eski kayınpederi 57 yaşındaki Tevfik Sakal arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Cemil Sakal'ın av tüfeğiyle ateş açması sonucu Tevfik Sakal olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan oğlu Servet Sakal da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Olay Yeşilpınar köyünde dün akşam saatlerindemeydana geldi. Kendilerine ait mısır tarlasında oğluyla birlikte çalışan Tevfik Sakal ile bir süre önce kızından boşanan eski damadı ve akrabası Cemil Sakal arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cemil Sakal, av tüfeğiyle Tevfik Sakal ile oğlu Servet Sakal'a ateş etti. Tevfik Sakal, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Servet Sakal yaralandı.



Olayın ardından Cemil Sakal gözaltına alınırken, yaralanan Servet Sakal Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - Tirebolugiresun