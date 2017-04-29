Giresun'da Eğitimle İlgili Bilgilendirme Toplantısı

Giresun İl Milli Eğitim Müdürü Necati Akkurt, kentteki eğitim faaliyetleriyle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



Akkurt, Yeşilgiresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde gerçekleşen toplantıda, Giresun'da bölgesel düzeyde Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı yapılacağını söyledi.



Kentte 16 Mayıs'ta gerçekleşecek çalıştaya Samsun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin ve Bayburt illerinden katılım olacağını ifade eden Akkurt, şöyle devam etti:



"Yönetim uygulamaları, mesleki ve teknik eğitim, psikolojik destek, sanatsal, sportif, sınıf içi ve sosyal uygulamalar konularında çağrıya çıkıyoruz. Bu konularda yapılan başvuruların ardından değerlendirme yapılacak. Seçilen konularda yapılacak sunumları çalıştayda buluşturuyoruz. Daha önce beş yıl il düzeyinde yaptığımız çalıştayı bölgesel düzeyde yapacağız."



Akkurt, 21. yüzyıl çocuklarına sadece bilgi depolamanın yetersiz olduğuna işaret ederek, "Bunları çok iyi yetiştirdiğiniz zaman geleceğimiz aydınlık olacaktır. Bu anlamda MEB ve TÜBİTAK arasında yapılan protokol gereği projeler yapılıyor. İlimizden müracaat eden proje sayısı 300'lere ulaştı. Samsun'daki 7 ilden projelerin yer aldığı sergide bizim 16 projemiz vardı ve 2'si Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı." diye konuştu.



Necati Akkurt, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sınavlarında 2013-2014 yılından itibaren 6 temel derste Giresun'un Türkiye ortalaması üzeri puan ortalamasının olduğunun altını çizerek, "Bunu yerleştirmeye esas puan ortalamasıyla da görmek mümkün. İnşallah aynı şeyi liseden yüksek öğrenime geçişte de göreceğiz. Eğitimde sürekli olarak iyiye giden bir tablo var." değerlendirmesinde bulundu.



Bir gazetecinin Mimar Sinan Anadolu Lisesi ile Giresun Kale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin kapanacağı iddiaları yönündeki sorusuna Akkurt, "Mimar Sinan Anadolu Lisesinin şu anlık kapanması söz konusu değil, yükselen de bir grafiği var. Tarihi binadaki Kale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin de kapanması söz konusu değil ancak bir taşınma durumu olabilir, bu gelecekte şehrin vereceği bir karar" cevabını verdi.