Giresun'da Coşkulu 1 Mayıs Kutlaması

1 MAYIS Emek ve Dayanışma Günü Giresun'da da coşkuyla kutlandı.



Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Giresun Şubeler Platformu tarafından düzenlenen programa, DİSK, Belediye –İş, siyasi partiler, sivil toplum örgütleriyle vatandaşlar katıldı. Debboy mevkiinde toplanan kalabalık, pankart ve dövizlerle davul zurna eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Güvenlik noktasından geçerek alanda toplananlar sloganlar attı, CHP'liler de sepetlerle getirdikleri fındıkları katılımcılara dağıttı. Giresun Emniyeti'nin hem yürüyüş güzergahında, hem de Cumhuriyet Meydanı çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldığı gözlendi.



Hazırlanan açıklamayı okuyan KESK Giresun Dönem Sözcüsü Gökhan Topal, 1 Mayıs'ın, sömürüsüz, baskısız, insan onuruna yaraşır bir yaşam için taleplerini haykıracakları gün olduğunu söyledi. Topal, "1 Mayıs, siyasal görüş, ırk, cinsiyet, etnik köken, ülke, din, mezhep ve benzeri farklılıkları bir tarafa bırakarak tüm emekçilerinin güçlerini birleştirdiği gündür. 1 Mayıs, hangi ülkede olursa olsun diktatörlere, otoriter baskıcı rejimlere 'hayır' dediğimiz, onlara karşı canı pahasına mücadele veren bütün emekçilerle dayanışma duygularımızı haykırdığımız bir gündür. 1 Mayıs, emekçi sınıfın uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günüdür" dedi.



"Bizler demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletini soyut bir özlem değil, insanca çalışıp, insanca yaşayacağımız, daha güzel bir dünya için olmazsa olmaz bir talep olarak görüyoruz" dedi.



Gökhan Topal, sözlerine şöyle devam etti:



"Bizler, ülkemizi ve dünyamızı demokrasiye, toplumsal barışa ve huzura kavuşturacak, halkımızın refahını ve mutluluğunu sağlayacak tek gücün emekçilerin ortak gücü olduğuna inanıyoruz. Savaş politikalarından vazgeçilerek, barışın tesisini sağlayacak adımların atılmasını istiyoruz. Bizler, Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'Yurtta sulh cihanda sulh' sözünü kendine şiar edinerek, ülkemizde ve dünyada barışın, kardeşliğin, adaletin ve dayanışmanın hüküm sürmesi için; insanların en temel hakkı olan yaşam hakkı için, 1 Mayıs'ta alanlardayız, Yaşasın 1 Mayıs."



Ortak açıklamanın okunmasının ardından programa katılanlar çalınan müzik eşliğinde halay çekti. Giresun Emniyet Müdürlüğü de yürüyüş boyunca ve alanın çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Kutlamalar olaysız sona erdi. - Giresun