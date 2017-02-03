Giresun'da "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" Toplantısı Düzenlendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 81 ilde düzenlediği "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" toplantılarıyla 1 Milyon ve üzeri istihdam sağlamayı hedefliyor.
Bu kapsamda, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Giresun İl Müdürlüğü tarafından "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" eğitim toplantısı düzenlendi.
SGK İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mazhar Yıldırımhan, bakanlık bürokratları, SGK İl Müdürü Erdal Özdemir ile İŞKUR İl Müdürü Mustafa Sarı ve çalışanlar katıldı.
İŞKUR ve SGK toplantılarının ardından bir basın toplantısı düzenleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mazhar Yıldırımhan, amaçlarının 81 ili dolaşarak İstihdama katkı sağlama hedefiyle, Kayıt dışı istihdamla mücadeleye tarafların desteğini talep edeceklerini söyledi.
Giresun ile birlikte 16 ilde aynı anda bu toplatılırın yapıldığını belirten Yıldırımhan,"Bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı heyeti olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli seferberlik çağrısı doğrultusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Mehmet Müezzinoğlu'nun "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programını Konya'dan başlattı yaklaşış bir ay öncesinde buyana. Bu program kapsamında illerimiz ziyaret ediyoruz. Bu kapsamda güzel şehrimiz Fındığın başkenti Giresun'dayız. Bugün Giresun ilinde inşallah çalışma hayatında ki milli seferberliği Giresun'da ki işverenlerimizle, işçilerimizle hep beraber paylaşacağız. Bu seferberlik kapsamında bakanlık yöneticileri olarak bugün, Bingöl, Muş, Kayseri, Manisa, Sinop, Kırklareli, Aksaray, burdur, Niğde, Urfa, İstanbul, Giresun, Tekirdağ, Osmaniye, Elazığ ve Tunceli olmak üzere 16 ilimizi ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretlerimiz devam edecek inşallah Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak 81 ilimize bu ziyareti gerçekleştireceğiz" dedi.
"Hedef 1 Milyon ve üzeri istihdam"
"İstihdama katkı sağlama hedefiyle, Kayıt dışı istihdamla mücadelemize tarafların desteğini talep edeceğiz" diyen Yıldırımhan,"ülkemizin en önemli sorunlarından bir tanesi biliyorsunuz kayıt dışı istihdamdır. Kayıt dışı istihdam yüksek olduğu sürece İş adamlarımıza ve yatırımlarımıza gidecek olan teşviklerde maalesef o oradan düşük kalıyor. Kayıt dışı istihdamda burada el birliği yaparsak bundan hem işçilerimiz, hem işverenlerimiz ciddi şekilde yaralanmış olacaktır. Bu ziyaretlerde teşviklerimiz anlatacağız, bakanımızın talimatıyla daha güçlü bir Türkiye için çalışma hayatının sorunlarını belirleyerek çözüm yollarını birlikte bulacağız. İşçimizin, işverenimizin yanında olacak alın terini, akıl teriyle değerlendiği her ikinsin de hakkının korunduğu daha mürehfeh bir Türkiye için el birliği yapacağız. Bu projeyle birlikte bakanlığımızın tasahhur ettiği 1 milyon ve üzeri bir rakamdır" ifadelerini kullandı. - GİRESUN
Giresun'da "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" Toplantısı Düzenlendi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 81 ilde düzenlediği “Çalışma Hayatında Milli Seferberlik” toplantılarıyla 1 Milyon ve üzeri istihdam sağlamayı hedefliyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 81 ilde düzenlediği "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" toplantılarıyla 1 Milyon ve üzeri istihdam sağlamayı hedefliyor.