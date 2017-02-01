Giresun'da Asayiş Operasyonu

Giresun'da, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan zanlılara yönelik eş zamanlı operasyonda 21 kişinin yakalandığı bildirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kamu düzeninin sağlanması, sağlanan güven ortamının devamı, muhtemel suçların önlenmesi ve meydana gelmiş olayların faillerinin yakalanması amacıyla Türkiye genelinde olduğu gibi Giresun'da da operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.



Açıklamada, 239 personelle 80 adreste eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 21 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.



Gözaltına alınan şahıslardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 10 kişinin cezaevine konulduğu, 11 kişinin ise serbest bırakıldığı bildirildi.