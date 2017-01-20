2016-2017 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısının tamamlanmasının ardından, Giresun'da 77 bin 586 öğrenci karne sevinci yaşadı.



Giresun Valisi Hasan Karahan ise Mimar Sinan Anadolu Lisesi'nde düzenlenen karne dağıtım töreninde öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Düzenlenen karne dağıtım töreninde Vali Karahan, sınıflara girerek, öğrencilere karnelerini dağıttı.



Tatilde ilk yarıyılın yorgunluğunu atlatmak için öğrencilere imkanlar dahilinde bol kitap okumaları, sosyal, kültürel ve sportif aktivitelere katılarak tatili iyi değerlendirmeleri tavsiyelerinde bulunana Karahan, "Yolunuz açık olsun. İyi tatiller olsun. Sınava girecek 12. Sınıf öğrencilerimize de başarılar diliyorum. İnşallah burada gösterdikleri başarının aynısını sınavda da gösterirler. Kazasız, belasız birinci dönemi tamamladık. İnşallah ikinci dönemi de aynı şekilde tamamlarız" dedi.



İki haftalık yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem, 6 Şubat'ta başlayacak. Eğitim ve öğretim yılı ise 9 Haziran'da tamamlanacak. - GİRESUN