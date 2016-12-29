Giresun'da 12 Yaşındaki Çocuk Öldü

Giresun'un Görele ilçesinde aniden rahatsızlanan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Görele Mehmet Gürel Ortaokulu öğrencisi Murat Can Yılmaz, ilçenin Yeşiltepe Mahallesi'ndeki evlerinde aniden rahatsızlandı. Yılmaz, ailesi tarafından çağrılan ambulansla Görele Devlet Hastanesine sevk edildiği sırada yaşamını kaybetti.



Çocuğun cenazesi, ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Trabzon Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.



Bu arada, çocuğun birkaç gün önce rahatsızlandığı ve doktora götürüldüğü öğrenildi.