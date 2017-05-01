Giresun'da 1 Mayıs Kutlaması

Türkiye genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Giresun'da coşkuyla kutlandı.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında, emek ve meslek örgütü üyesi, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Depboy mevkiinde oluşturulan kortejle Topal Osmanağa Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşte fındık işçilerini temsilen ellerinde fındık sepeti taşıyan bazı bayanlar vatandaşlara fındık dağıttı.



Katılımcıların sıkı güvenlik kontrolünden geçirilerek alınan meydanda düzenlenen mitingde KESK Dönem Sözcüsü Gökhan Topal konuşma yaptı.



Emeğe yönelik saldırının giderek arttığı işçi ve emekçilerinin koşullarının giderek zorlaştığını ileri süren Topal; "Taşeron, sözleşmeli, 5 ay 29 gün toplum yararına çalışma uygulamaları ile esnek ve güvencesiz istihdamı kamuda ve özel sektörde temel istihdam haline getiriliyor. Kadrosuz ve güvencesiz çalışma koşullarıyla emekçileri boğaz tokluğuna çalışmaya zorlayanlar bu koşulları kabul etmeyenleri de "iş beğenmiyorlar" diye damgalıyorlar. Taşeronlaşmanın, esnek çalışmanın yaygınlaşması emekçileri sermaye karşısında savunmasız bırakmaktadır."dedi.



Yapılan konuşmaların ardından çekilen halay ve Giresun "karşılama" oyunlarıyla, grup olaysız şekilde dağıldı.



Sendika ve Sivil Toplum Kuruluşu üyelerinin işçi ve emekçi bayramını kutlarken seyyar satıcıların ise alanda simit satarak günlük yevmiyesini kurtarmaya çalışması dikkat çekti. - GİRESUN