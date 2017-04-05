Giresun Canikli: Kılıçdaroğlu, Dışardan Talimat Alıyorsun

Canikli: Kılıçdaroğlu, dışardan talimat alıyorsun



BAŞBAKAN Yardımcısı Nurettin Canikli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'kontrollü darbe' sözlerine eleştiriler yöneltti, 'Eğer elinde hiçbir şey yok, hiçbir belge yok, hiçbir bilgi yok ve buna rağmen böyle bir iftira atıyorsan o zaman biz de çıkar deriz ki, sen Sayın Kılıçdaroğlu milli bir adam değilsin, yerli bir adam değilsin. Dışarıdan talimat alıyorsunö dedi.



Başbakan Yardımcısı Canikli, Şebinkarahisar'da İmam Hatip Lisesi Pansiyonu ile Engelli ve Yaşlı Bakım Merkezi'nin açılışını yaptı, İstiklal İlkokulu'nun temel atma törenine katıldı. Giresun'dan askeri helikopterle Şebinkarahisar ilçesine gelen Canikli, belediye ziyareti sonrasında geldiği tören alanında 'evet' pankartlarıyla karşılandı. Başbakan Yardımcısı Canikli konuşmasına, Şırnak'ta şehit olan 3 askere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa dileyerek başladı. Terör örgütlerinin amacına ulaşamayacağını kaydeden Canikli, 'O hainler piyon zaten. O hainlere destek veren kimse, istihbarat örgütü kimse, bu milletin birliğini bütünlüğünü ortadan kaldırmayı hedefleyen o hain terör örgütüne kim destek veriyorsa, boşuna uğraşmayın. Amacınıza ulaşamazsınız, bu millete diz çöktüremezsiniz. O hainleri hendeklere gömdüğümüz gibi o destek verenlere de gereken cevabı vereceğizö diye konuştu.



Türkiye'nin eli kanlı üç terör örgütüyle mücadele ettiğini dile getiren Canikli, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "7 düvele karşı bu ülkenin birlik ve bütünlüğü için mücadele veriyoruz. Sadece bir terör örgütü değil dünyanın en kanlı üç terör örgütüyle aynı anda ve sadece Türkiye'de değil Türkiye dışında da bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Kolay bir mücadele değil. Amaçlarına ulaşamayınca onların da dengeleri bozuldu. Terör örgütlerine destek verenlerin de kimyaları bozuldu. Kimyaları bozulmasa bu kadar açık bir şekilde eli kanlı terör örgütüne bu desteği verebilirler mi? O terör örgütünün katliamlarında akıttıkları kanda onlara silah yardımı yapan ya da başka türlü destek verenlerin eli vardır, o kana ortak onlar da."



Terör örgütlerinin büyük oranda belini kırdıklarını kaydeden Canikli, ancak işlerinin henüz bitmediğini söyledi ve şöyle devam etti: "Özellikle kriptolar var. Zaman zaman ortaya çıkıyor kriptolar. Hiçbir iz bırakmamış, özel olarak yetiştirilmiş. Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz saldırısı bu ülkenin bütünlüğünü hedefleyen saldırıların en acımasız olanıydı. Bu terör örgütüne destek verenler 15 Temmuz'da mutlaka başaracaklarını bekliyorlardı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün bu ülkede kaos çıkaracağını bekliyorlardı, tahmin ediyorlardı. Bütün hesaplarını buna göre yapmışlardı. 15 Temmuz saldırısından, hain darbe girişiminden sonra Avrupa ülkelerinin başkanları, yöneticileri nasıl konuşma yapacaklarını şaşırdılar. Onların da kimyası bozuldu. Bütün hesaplarını o hain saldırının sonuca ulaşacağı varsayımı üzerine kurmuşlardı ama bu milleti hesap edemediler ve bir kez daha yanıldılar."



KONTROLLÜ DARBE AÇIKLAMASINA TEPKİ



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya değinen Canikli, şunları söyledi: "15 Temmuz'da bu milletin yazdığı o kahramanlık destanına, 'tiyatro' dedi, 'kontrollü darbe' anlamına gelen bir şey söyledi. Yazıklar olsun. Dünden beri düşünüyorum niye böyle bir şey söyledi diye. Aklı başında olan bir insan böyle bir değerlendirme yapamaz. Herkes gördü bu darbenin ne kadar acımasız, ahlaksız, hain bir darbe teşebbüsü olduğunu. Millete nasıl büyük bir eziyet amaçlandığını bütün dünya gördü. Bugüne kadarki darbelerden daha kanlı bir darbe teşebbüsü oldu. Buna rağmen niye böyle bir şey söyledi diye düşünürken, 'Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamasıyla Almanya İstihbarat Örgütü başkanının açıklaması arasında bir ilişki olabilir mi?' sorusu kafama takıldı. Çünkü o da benzer bir şey söylüyor. Çok ilginç."



"DIŞARDAN TALİMAT ALIYORSUN"



'Bütün dünyanın gözü önünde cereyan etti. Bu milletin o hain darbe kalkışmasını engellemek için göğsünü nasıl siper ettiğini herkes gördü. Dünyanın gözü önünde yaşandı bu hadiseler. Nasıl görmezsin'ö diye soran Canikli, şöyle devam etti: "Acaba birileri Kılıçdaroğlu'na, 'Bizim söylediğimizi aynen sen de tekrar et' mi dedi acaba? Çünkü o Almanya'nın menfaati açısından bakıyor olabilir diyelim. Almanya'nın ne gibi menfaati olabilir? Almanya da Fetullahçı Terör Örgütünü destekliyor anlamına gelir. Almanya istihbarat örgütü başının açıklamasının başka hiçbir anlamı yok. Onları korumaya çalışıyor. Belli ki Fetullahçı Terör Örgütüne destek verdiler ama moralleri bozuk, canları sıkkın. Amaç gerçekleşmedi. Ne dediklerini bilmiyorlar, dengeleri, kimyaları bozulmuş. Hadi Almanya'nın istihbaratın başındaki adam konuşuyor. Sayın Kılıçdaroğlu, sen niye böyle bir şey söylüyorsun? 15 Temmuz olayına sayısız kere, 'darbe teşebbüsü' dedin, tepki verdin. Sonra birden niye değiştin durup dururken? Her şey ortadayken çıkıp, 15 Temmuz'da milletin yazdığı destana 'tiyatro' dersen benim aklıma da, başkasının aklına da böyle bir şey gelir. Türkiye için çok güzel niyetleri olmayan bazı Alman vakıfları ile sayın Kılıçdaroğlu arasında çok yakın dostluk olduğunu biliyoruz. Şimdi sana dostların, 'Bu konuda bizim tezlerimizi yüksek sesle söyle' mi dedi, Sayın Kılıçdaroğlu. Eğer iddianda gerçekten samimiysen elinde ne varsa, çık söyle, çık anlat millete. Herkesin gözü önünde bunları değerlendirelim. Ama eğer elinde hiçbir şey yok, hiçbir belge yok, hiçbir bilgi yok ve buna rağmen böyle bir iftira atıyorsan o zaman biz de, 'Sayın Kılıçdaroğlu milli bir adam değilsin, yerli bir adam değilsin. Dışarıdan talimat alıyorsun' deriz. Böyle bir ağır ithamın altında kalmak istemiyorsan elinde olduğunu iddia ettiğin o konuyla ilgili belgeleri çık açıkla. Bütün milletle paylaş."



16 Nisan'da oyunu bozacaklarını ifade eden ve 'evet' oyu verilmesini isteyerek konuşmasını tamamlayan Başbakan Yardımcısı Canikli, açılışların ardından helikopterle Çamoluk ilçesine gitti.