Giresun Canikli Fetöcüler Bukalemun Gibi !

Canikli Fetöcüler bukalemun gibi !



BAŞBAKAN Yardımcısı Nurettin Canikli, Giresun'un Güce ilçesinde düzenlenen mitingde Fetullahçı Terör Örgütü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Fetö'cülerin çok iyi kamuflaj yaptığını belirten, 'Bukalemun gibi kendini içinde bulunduğu ortama uyumlaştırabiliyor. Şartlar neyi gerektiriyorsa onu yapıyor' diyen Canikli, FETÖ liderinin mensuplarına, 'Gerektiği zaman içki içebilirsiniz', 'Her türlü kuralı ihlal edebilirsiniz' dediğini anlattı.



'ŞEYTAN HİÇ EKSİK OLMADI'



Güce ilçesinde düzenlenen mitingde konuşan ve ilçe halkından her zaman büyük destek gördüklerini dile getiren Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, 'Göreve geldiğimizden beri 'şeytan taşlamaktan tavaf yapamaz hale geldik' demiyoruz. Hem şeytan taşlıyoruz, hem tavaf yapıyoruz. Ama şeytan hiç eksik olmadı, hem içeride hem dışarıda' diye konuştu.



'BÜTÜNLÜĞE, BİRLİĞE KİM EL UZATIRSA O ELİ KIRARIZ'



2002 yılında beri ülkenin önünü kesmek için içeriden ve dışarıda çok ciddi hain çalışmalar yapıldığını belirterek bunların hala devam ettiğini bildiklerini kaydeden Canikli, şunları söyledi:



'Bir taraftan ülkenin problemlerini çözmek, Türkiye'nin zenginleşmesini sağlamak, ihtiyaçları gidermek, aynı zamanda bu saldırılara cevap vermek, onları da def etmek hakikaten kolay değil. Bizim için önemli olan Türkiye'nin güvenliğidir. Önemli olan bu ülkenin birlik ve beraberlik içerisinde, 780 bin kilometrekaresinin bir bütün olarak muhafaza edilmesidir. Bu bütünlüğe, birliğe kim el uzatırsa o eli kırarız, kırıyoruz, kırmaya da devam edeceğiz. Dost bildiğimiz ülkeler, terör örgütlerine bizde olmayan en ileri silahları verdiler. Verdiler de ne oldu' Hepsini söküp attık, atmaya da devam ediyoruz. 35-40 yıldır girilemeyen inlerine giriyoruz. Tabi işimiz bitmedi. Daha yapacak çok iş var.?



'FETÖCÜLER BUKALEMUN GİBİ'



Fettulahçı terör örgütü konusuna açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, örgütün çok iyi kamuflaj yaptığını belirterek şöyle devam etti:



'Bukalemun gibi kendini içinde bulunduğu ortama uyumlaştırabiliyor. Şartlar neyi gerektiriyorsa onu yapıyor. Fettullahçı Terör Örgütü başının bazı fetvaları var mensuplarına. Diyor ki, 'gerektiği zaman içki içebilirsiniz', 'Her türlü kuralı ihlal edebilirsiniz.' Fettullah Gülen denilen o terörist başının örgüt mensuplarına gönderdiği talimatlar var. Bunları biliyoruz. Daha ağır şeyler de var ama onları söylemeyeyim. Şu anda halen kendisini gizleyen, o örgütle bağlantısını iyi saklamış olan örgüt mensupları olabilir. Zaman zaman çıkıyor nitekim. Bylock görüşmeleri ve oradaki mesajlaşmalardan diğer gizli kalmış örgüt üyelerini şu anda yoğun bir şekilde tespit ediyoruz. Mücadele sonuna kadar devam edecek. En ufak bir geri adım söz konusu değil. Güce'den bu terör örgütlerine destek veren arkalarındaki ağababalarına, para babalarına sesleniyorum; hain emellerinizden vazgeçin. Bu terör örgütlerinin hepsi maşa. Birileri tarafından kullanılıyor. Türkiye'nin güçsüzleştirilmesi, tarihindeki ihtişamlı günlere tekrar dönmemesi için birileri tarafından maşa olarak kullanılıyor terör örgütleri.?



Kimsenin toprağında gözleri olmadığını kaydeden Canikli, 'Bu topraklara göz dikersen, herhangi bir şekilde bu milletin geleceğiyle ilgili hain bir takım planların varsa, o planları da kafalarınıza geçiririz' diyerek konuşmasını tamamladı.



