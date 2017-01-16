Giresun Bilsem Öğretmenleri Doğankent İlçesini Ziyaret Etti

Giresun Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğretmenleri, Harşit Vadisi savunmasıyla ilgili olarak bilgi toplamak üzere Doğankent ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.



İlk olarak Doğankent Belediye Başkanı Haşim Birol Tekin'i ziyaret eden öğretmenler, Tekin'le bir süre sohbet etti.



Tekin, geçen yıl Harşit Vadisi savunmasının 100. yılı dolayısıyla bir sempozyum düzenlediklerini söyleyerek, bu konuda toplumu bilgilendirme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.



BİLSEM öğretmeni Yasemin Yılmaz Aksakal ise,"Harşit Vadisi'nin 1916 yılında işgali sırasında yaşananların araştırılması ve gün yüzüne çıkarılması için çalışmalar yapmak üzere Doğankent ilçesine geldik. Bu konuda çalışmalar yapanlarla bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulanacağız. Harşit savunması ile ilgili olarak Giresun il ve ilçelerindeki okullarda şiir, kompozisyon ve resim yarışmaları düzenlenecektir." dedi.



Öğretmenler ilçede tarihi yerleri de gezerek incelemelerde bulundu.