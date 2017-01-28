Girdikleri Okuldaki Sınıfın Kapısını Yaktılar

Antalya'da okula giren 2 şüpheli, sınıfın kapısını bahçeye çıkararak ateşe verdi.



Merkez Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'ndeki Vali Saim Çotur İlk ve Ortaokuluna giren kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi, sınıfın kapısını kırarak bahçeye çıkardı.



Atatürk büstünü çevreleyen demir korkuluklara dayadıkları kapıyı ateşe veren zanlıları gören mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi.



Zanlılar, polisin olay yerine geldiğini görünce kayıplara karışırken, ateşe verilen kapı çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.



Okul ve bahçede inceleme yapan ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.