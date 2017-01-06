Girdikleri Evde Bir Şey Bulamayınca Takılı Tül Perdeleri Çaldılar

Bilecik'te hırsızlar, girdikleri evde götürebilecekleri bir şey bulamayınca evin tül perdeleri çaldılar.



Olay Gazipaşa Mahallesi Hamam Sokak üzerindeki Özen Apartmanında meydana geldi. Apartmanın 3'üncü katında bulunan daireye, arka tarafından bulunan kot farkından yararlanarak giren hırsızlar, bir şey bulamayınca pencerelerde takılı tül perdeleri çaldılar. Eve gelen sahibi arka balkon kapısını açık ve evi dağılmış şekilde bulunca durumu hemen polise bildirdi. Olay yerinde gelen Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri gerekli incelemeleri ardından parmak izi alarak hırsızı yakalama çalışmalarına başladılar.



Aynı gece hırsızlar kahveye girdi



İkinci hırsızlık olayı Bahçelievler Mahallesi meydana geldi. Bir kıraathaneye giren hırsızlar, burada bulunan bir televizyonu çalarak kayıplara karıştılar. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemeler sonrası aynı hırsız veya hırsızların bu olayı da yapması üzerinde durdular. - BİLECİK