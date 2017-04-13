Giray Sepin: Moda Markalarının Oluşması İçin Türkiye'de Önemli Bir Tekstil Sanayi Var

İSTANBUL Kemerburgaz Üniversitesi (İKBU), İlham Veren Hayatlar serisi kapsamında bu kez moda tasarımcılarını gençlerle bir araya getirdi. Moda Tasarımcısı Giray Sepin, Gamze Saraçoğlu ve İstanbul Moda Akademisi Akademik Bölüm Başkanı Gülin Girişmen'in konuşmacı olarak katıldığı panele öğrencilerin ilgisi yoğun oldu.



Moderatörlüğünü İKBU Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatoş Altınbaş Sarıgül'ün yaptığı panel öncesi DHA'ya konuşan Moda Tasarımcısı Giray Sepin,Moda tasarımında Türkiye'de adımlar atılmaya başlandığını söyleyerek "Biraz başlarda olduğumuzu söyleyebilirim. Daha yeni yeni adımlar atılmaya başlandı. Fakat şunun çok önemli bir katkısı var bence moda markalarının oluşması için Türkiye'de önemli bir tekstil sanayi var. Aslında tasarımla ve yeni fikirlerle birleştiğinde çok daha iyi noktalara gelebiliriz. Dolayısıyla moda anlamında çok yeni başladığımızı düşünüyorum ama sektörle birleşmelerin olmasıyla beraber daha iyi noktalara geleceğimize inanıyorum.Bu iş, süreçten keyif alınarak yapılabilecek, çok meşakkatli, üzerinde düşünülmesi gereken ve detayları olan bir iş. Ama bir yandan da gerçekten çok güzel yerlere ulaşılabiliyor" diye konuştu.



MODA TASARIMI SADECE ESTETİK ANLAYIŞI DEĞİL GİRİŞİMCİLİĞİ DE YÖNETİMİ DE İÇİNDE BARINDIRAN BİR YAPI



Moda tasarımında en önemli konunun eğitim olduğunu söyleyen İstanbul Moda Akademisi Akademik Bölüm Başkanı Gülin Girişmen de "Moda tasarımında en önemli alanlardan bir tanesi eğitim. Bunun mutlaka altını çizmek istiyoruz. Çünkü moda tasarımı sadece estetik anlayışı içerisinde oluşan bir birim değil çok farklı alanları kapsayan, girişimciliği de yönetimi de içinde barındıran bir yapı. Dolayısıyla hem sanat, hem yönetim hepsi beraber. Bunu da açıkladığımız zaman girişimciliğin tanımını ifade edebiliyoruz. Bunu da öğrencilerle beraber paylaşmak onlara bunu anlatmak istiyoruz. Bu süreci daha farkında olarak yaşamaları için, seçimlerini daha doğru yapabilmeleri için ve onlara bir yol haritası çizmek için buradayız. Moda tasarımıyla ilgili olarak lütfen gençler bunun eğitimini alsınlar. Eğitimle beraber öz disiplinlerini geliştirsinler, araştırmacı ruhu içinde olsunlar ve girişimci yapının ne demek olduğunu iyice kavrayıp sektörde yer edinmelerini temenni ediyorum" dedi.



BAŞARININ SIRRI ÇALIŞMAK MI YOKSA ŞANS MI?



İKBU Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatoş Altınbaş Sarıgül ise İlham Veren Hayatlar serisi ile ilgili olarak yaptığı konuşmasında şunları söyledi:



"İlham Veren Hayatlar etkinliklerimize özen gösteriyoruz çünkü öğrencilerimizin kendi alanlarında başarılı kişilerle burada buluşması, onlardan motive olması sadece akademik dünyada değil gerçek hayatta da öğrendikleri bilgilerin uygulanabilir olduğunu onlara gösteriyor. Aynı zamanda da burada bir iletişim ağı kuruluyor, gelen başarılı kişilerle öğrencilerimiz arasında sonrasında da devam eden iletişimlerde iş imkanı sağlanıyor. ya da buraya gelen kişiler bizim başarılı öğrencilerimizle birlikte çalışmak istiyorlar. Dolayısıyla burada bir network oluşturuyoruz. Bu sinerjinin öğrencilerimize faydası olduğuna inanıyoruz. Çok da keyifli sohbetler oluyor. Güzel bir atmosferde keyifli sohbet eşliğinde gençlerle bilgi birikimlerimizi paylaşıyoruz. Bugün konumuz moda tasarım ve modada marka olmak. Moda tasarım öğrencilerinin hayali tabii ki ileride kendi markasını yaratmak ve tasarımlarının dünya pazarında yer bulması oluyor. Bugün burada dünya çapında ismini duyurmayı başarmış 2 ünlü moda tasarımcımızı ağırlayacağız. Onların hikayelerininöğrencilerimiz için çok değerli olduğunu düşünüyorum. Konuklarımıza 'başarının sırrı çalışmak mı yoksa şans mı?' diye soracağız."



