Giorgio Armani'den Yeni Nesil Modacılara Yardım Eli





Giorgio Armani, Milano Moda Haftası kapsamında genç tasarımcıların koleksiyonlarını podyuma taşıdı. Marka tarafından seçilen çiçeği burnunda üç Asyalı tasarımcı ile iş birliği yapılarak hazırlanan koleksiyonları Camera Nazionale Della Moda Başkanı Carlo Capasa yorumladı:



"Oldukça güçlü bir yatırımdan bahsediyoruz çünkü burada geleceğin Armani'si podyuma çıkıyor. Yeni tasarımcılara son bir kaç sezondur yardım eli uzatıyor onların çalışmalarına destek veriyoruz. Onlara kendilerini kanıtlama fırsatı tanıyoruz. "



Çin menşeli marka Consistence erkek giyimde rahatlığı moda nesnelerle harmanlamış. Yağmurluğun blazer cekete dönüştürülmüş hali oldukça etkileyici bir görünüme sahip.



Diğer bir tasarımcı Yoshio Kubo ise büyük bir Armani hayranı olduğunun altını çiziyor: "Onun gibi kıyafetler tasarlamak istiyorum. Bay Armani uzun yıllardır moda alanında tasarımlar yapıyor ve benim hedefim onun yolunu izlemek."



42 yaşındaki modacı Kubo, eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'ne tamamladı ve ardından ilk butiğini doğum yeri Tokyo'da açtı. Modacı kimono stilinde tasarlanmış ceketleriyle büyük beğeni topladı.



Armani'in desteklediği bir başka Asyalı Modacı ise Moto Guo oldu. Malezyalı tasarımcı Moto Guo henüz 26 yaşında ve Armani'ye oranla çok daha çılgın bir tarza sahip.



Giorgio Armani geçmişte Stella Jean, Andrea Pompilio ve Au Jour Le Jour gibi isim ve markaların dünyada tanınmasına destek olmuştu.



Auteur: euronews-tr



Tags: Armaniden Giorgio eli yeni İtalya nesil Moda Milan modacılara yardım Lüks Gepost: 19 januari 2017