Gine Devlet Başkanı Conde'nin "Batı'ya Bağımlı Olmama" Çağrısı

MEHMET AKİF TURAN- Faslı akademisyenler, Gine Devlet Başkanı Alpha Conde'nin "Afrika ülkelerinin, Batılı ülkelere bağımlı olmaktan vazgeçmesi" yönündeki açıklamalarının, aslında birçok Afrikalı liderin düşüncesi olduğunu belirtiyor.



AA muhabirine konuşan Afrika Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Görevlisi El-Musevi el-Aclavi, "Conde'nin açıklamaları aslında birçok Afrika liderinin Batılı ülkelere bakışını ve Afrika'nın gelişimine öncelik veren düşüncelerini yansıtıyor. Batılı ülkelerin Afrika politikalarını eleştiren birçok Batı Afrikalı lider var özellikle 'Batı'nın Afrika ülkelerinin yönetim şekillerine ilişkin şart koymaya hakkı olmadığını' söylüyorlar." değerlendirmesinde bulundu.



Batı'nın istediği gibi Afrika ülkelerinin iç işlerine karışabildiğini belirten Aclavi, şunları söyledi:



"Afrika'nın sahil kuşağında yer alan Mali, Nijer, Burkina Faso, Çad ve Moritanya'daki siyasi istikrarsızlığın ve terörün tırmanmasındaki en büyük etken Fransa'nın bu ülkelerin iç işlerine karışmasıdır. Fransa aynı politikasını Libya'da da uygulamıştı. Bu yüzden Conde'nin Fransa'ya ilişkin yaptığı açıklamalar, direkt Fransa'nın yeni seçilecek cumhurbaşkanına verilmiş mesajlardır."



Aclavi, ayrıca Afrika Birliğinin, iyi yönetim ve demokratikleşme açısından büyük ilerleme kaydettiğini vurgulayarak, "Afrika için zor olan, siyasi yönetim ile rejim arasındaki bağlantının kopukluğu. Afrika halkları için en önemli öncelik ekonomik durum yani açlığa karşı alınacak önlemler ve güvenlik. Afrika'da bütün ihtilaflar gıda eksikliğinden ve güvenlik zafiyetinden çıkıyor." görüşünü dile getirdi.



"Conde'nin açıklamaları güçlü ve cesurca"



Siyasi ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Rabat Direktörü Halid eş-Şarkavi es-Semmuni ise Gine Cumhurbaşkanı Conde'nin açıklamalarını "güçlü ve cesurca" şeklinde niteleyerek, bu söylemlerin "Afrika adına Afrika Birliği Başkanı sıfatıyla" yapıldığına dikkati çekti.



Semmuni, "Birçok Afrikalı lider, Afrika'nın doğal kaynaklarını, iş gücünü ve kapasitesini Batılı ülkelerin ve özellikle Fransa'nın yardımı olmadan yönetebiliyor. Batılı ülkeler Afrika'nın gelişmesi, modernleşmesi veya demokrasisiyle ilgilenmiyor, onların asıl ilgilendiği Afrika ülkelerini sömürmek." diye konuştu.



Afrika'nın artık geliştiğini ve yönlendirilmeye veya vesayete ihtiyacı olmadığını belirten Semmuni, 'Kimse Afrika'nın geleceğini kurtaracağını iddia etmesin, Afrika'nın geleceği, kaderi kendi ellerinde. Gelecek, maddi ve manevi kaynaklar ile elde edilir, kendi gelişimini tamamlayan bir Afrika yarın Batılı ülkeler ile rekabet edebilecek güce ulaşacaktır." ifadelerini kullandı.



Conde'nin söz konusu açıklamaları, "Afrika ülkelerinin kendilerine güvenmesi gerektiğini vurgulamak" için yaptığını söyleyen Semmuni, sözlerini şöyle tamamladı:



"Afrika halklarının güçlü ve bağımsız ülkeleri oluşturmaya ihtiyacı var. Kendine güven Afrika'nın iradesini gösterecektir. Bir asrı aşkın süre boyunca üçüncü şahıslar tarafından veya dış güçler tarafından sömürülen Afrika, soykırımlara, kıtlıklara ve savaşlara sahne oldu. Batılı ülkeler Afrika'yı süt veren inek olarak görüyor ve bu sütü kendine almak istiyor. Bu süt veren inek Afrikalılarındır ve bundan sonra kendi halkını besleyecektir."



Afrika Birliği Dönem Başkanı ve Gine Devlet Başkanı Alpha Conde, Fas'ın Meknes kentinde devam eden 9. Afrika Ülkeleri Tarım Çalıştayı açılışında yaptığı konuşmasında, "Batılı ülkeler, bize ne yapmamız gerektiğini söyleyemez. Afrika, kalkınmak için yolunu kendi çizmeli. Afrika Batılı ülkeler ile Afrika Kıtası'ndaki frankofon ülkeleri de Fransa ile göbek bağını koparmalı." demişti.



Conde, "Afrika, Batılı ülkelerin diktası olmadan kendi demokrasisinin temellerini atabilir. Batı'nın öncülüğüne ihtiyacımız yok. Afrika Kıtası kendisine güvenmeden bunları başaramaz, kendi sorumluluğumuzu üstlenerek bunu yapmalıyız. Avrupa'nın mali yardımlarına bel bağlayarak ilerlememiz imkansız." diye konuşmuştu.